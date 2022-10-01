الدفاع المدني تعلن انقاذ 13 مواطن من أنقاض البناية المنهارة

2022/10/01 | 11:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البناية المنهارة متكونة من اربعة طوابق.

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