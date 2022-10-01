الاعلام الامني: مندّسون يستخدمون المولوتوف وبنادق الصيد ويعتدون على القوات الأمنية

2022/10/01 | 11:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، 1 تشرين الاول، 2022، قيام عناصر...

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