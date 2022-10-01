2022/10/01 | 11:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u9odvd9D9OY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة دخول المتظاهرين إلى ساحة التحرير لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة دخول المتظاهرين إلى ساحة التحرير لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).