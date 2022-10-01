اللواء قاسم راشد قائدا لشرطة البصرة

2022/10/01 | 11:49 - المصدر: وكالة خبر

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تسلم اللواء قاسم راشد زويد العتابي منصبه الجديد قائدا لشرطة محافظة البصرة ، بدلا من اللواء علي عدنان عبد الحميد.

وكان العتابي قد شغل منصب قائد شرطة محافظة واسط سابقا.

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