“القطوعات عرقلت وصول الفرق”.. الدفاع المدني: المبنى المنهار في الكرادة مكون من 4 طوابق تسكنه عائلة وحارس

2022/10/01 | 11:49 - المصدر: وكالة خبر

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كشفت مديرية الدفاع المدني، السبت عن تفاصيل حول حادثة انهيار البناية التجارية السكنية بمنطقة الكرادة، فيما أشارت إلى أن قطع الطرق عرقل وصول الفرق التخصصية للموقع.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح إن “البناية التي انهارت في منطقة الكرادة، هي بناية تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق قرب مطعم قدوري، وقد انهارت بالكامل تقريباً”.

وأضاف صباح، أن “فرق الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة مستنفرة بالكامل”، مشيراً إلى أن “القطوعات أثرت كثيراً على وصول جميع الفرق”.

ولفت إلى أن “بعض فرق المديرية وصلت إلى موقع الحادث وتعاملت مع عمليات رفع الكتل الكونكريتية والبحث عن الناجين أو الضحايا”، مبيناً أنه “بحسب أهالي المنطقة تبين أن البناية تسكنها عائلة إضافة إلى حارس”.

وأوضح أن “العملية تحتاج الى وصول معدات الرفع الثقيلة إلى الموقع للمباشرة برفع الكتل الكونكريتية، لكن قطع الطرقات عرقل وصول الفرق الثانية التخصصية الساندة لا سيما وأن معدات الانقاذ تأتي من منطقة اليرموك عند فرق البحث والإنقاذ الدولي التابعة للدفاع المدني والتي يحتاج وصولها إلى وقت”.

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