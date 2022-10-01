2022/10/01 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nAIqkLC_Xwk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر .. ذكرى انتفاضة تشرين الثالثة .. ساحة النسور و التحرير في بغداد | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر .. ذكرى انتفاضة تشرين الثالثة .. ساحة النسور و التحرير في بغداد | تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).