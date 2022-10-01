الدفاع المدني: المبنى المنهار في الكرادة مكون من 4 طوابق تسكنه عائلة وحارس



الدفاع المدني: المبنى المنهار في الكرادة مكون من 4 طوابق تسكنه عائلة وحارس
2022/10/01 | 11:51 - المصدر: آي كيو نيوز
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