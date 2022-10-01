تركيا تقصف بـ’عنف’ مناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك

2022/10/01 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ دهوك

قصف الجيش التركي، بعنف، فجر اليوم السبت، مناطق في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، ما ألحق أضراراً بسكان المنطقة.

وقال شهود عيان من المنطقة لـ (بغداد اليوم)، أنه "حوالي الساعة 03:00 فجر اليوم، قصف الجيش التركي بعنف منطقة العمادية وألحق أضراراً بإحدى العوائل في قرية مێرستەك".

وأضافوا أن "بعض الشظايا والقطع الناجمة عن القصف سقطت على منزل تلك العائلة في قرية مێرستەك، وأسفرت عن أضرار في نوافذ وجدران وخزانات المياه والوقود".

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