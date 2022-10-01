(بغداد اليوم) تتقصى اسباب انهيار مبنى الكرادة.. انقاذ 13 شخصا حتى الآن

2022/10/01 | 11:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم السبت، عدم وجود أي معلومات حالياً عن عدد ضحايا انهيار المبنى في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد.وقال بوهان، لـ(بغداد اليوم)، ان "سبب الانهيار غير معروفة حتى الساعة وفرق الدفاع تعمل على انقاذ المحتجزين تحت الإنقاذ".وتابع، أن "فرق الدفاع المدني تتمكن من انقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة في الكرادة وسط بغداد حتى الان".

وفي وقت سابق، قال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حادث انهيار وقع لبناية مكونة من أربعة طوابق وقع في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني حاليا متواجدة في موقع الحادث وتجري عمليات إنقاذ بحثا عن مواطنين أن وجدوا".

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