2022/10/01 | 11:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيئول تحذر بيونغ يانغ من رد ساحق إذا استخدمت سلاحا نوويا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيئول تحذر بيونغ يانغ من رد ساحق إذا استخدمت سلاحا نوويا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيئول تحذر بيونغ يانغ من رد ساحق إذا استخدمت سلاحا نوويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).