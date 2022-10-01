2022/10/01 | 11:55 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني: إنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة وسط بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/01 | 11:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: إنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: إنقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).