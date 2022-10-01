بعد الأحداث الأخيرة.. تعيين قائد جديد لشرطة البصرة - عاجل

2022/10/01 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اللواء قاسم راشد قائدا لشرطة البصرة خلفا للواء علي عدنان

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