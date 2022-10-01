ماذا يحمل المستقبل لمحطة الفضاء الدولية؟

2022/10/01 | 12:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطة الفضاء الدولية قد تتأثر بالغزو الروسي لأوكرانيا، فماذا يحمل لها المستقبل؟

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