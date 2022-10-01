محكمة امريكية تحكم بتعويض عائلة امريكي توفي في ايران في الاقامة الجبرية

2022/10/01 | 12:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألزمت محكمة أمريكية إيران بدفع 34.8 مليون دولار لعائلة سياماك بورزاند، الصحفي والناقد الذي يزعم أنه انتحر في عام 2011 أثناء الإقامة الجبرية في طهران.وأمر القاضي جون د.بيتس من المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة كولومبيا، إيران بدفع 17.4 مليون … Readmore

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