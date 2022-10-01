2022/10/01 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عطا الله تلقي كلمة «مخابرات» الرعب في النفوس، وهو أمر يرضي صاحبه ولا يغضبه.فالهدف من المخابرات في العالم الثالث ليس المعرفة والحماية بقدر ما هو الرعب.أما في العالم ما قبل الثالث، فنادراً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل صلح في العراق المركز الخبري الوطني.

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