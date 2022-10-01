ناشئو العراق وصالاته في مواجهتان آسيويتان

2022/10/01 | 12:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يبدأ منتخب العراق للناشئين لكرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا دون 17 عاماً بمواجهة نظيره القطري في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، بافتتاح منافسات المجموعة الثالثة على ملعب السلطان قابوس في العاصمة مسقط.

كما يواجه المنتخب العراقي لكرة الصالات نظيره الكويتي بِختام منافسات المجموعة الاولى لنهائيات كأس آسيا وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت .

وسيقام اللقاء في قاعة سعد العبدالله المغلقة في العاصمة الكويتية الكويت.

ويعد لقاء كرة صالات العراق اليوم مفترق طريق في مشاركتنا بنهائيات آسيا التي تكمن أهميتها للانتقال إلى الدور المقبل في نهائيات كأس آسيا المقامة في دولة الكويت وانه لابد من الفوز في لقاء اليوم للتأهل للمرحلة المقبلة لنهائيات آسيا لكرة الصالات.

وكان خسر بمباراته الاولى امام تايلند 2-3 ، وفاز في الثانية على عُمان 5-0.

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