وزير التربية يحدد (12 من تشرين الأول) موعداً لبدء العام الدراسي الجديد

2022/10/01 | 12:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين، عن تحديد يوم الـ “12 من تشرين الأول” الجاري موعداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وقالت وزارة التربية في بيان، إن وزيرها علي حميد الدليمي حدد انطلاق العام الدراسي الجديد، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الأول لعام 2022.

ونقل البيان، عن الوزير قوله: “تتقدم الشعوب والأمم وتنهض وتزدهر عبر أبواب المدارس والقاعات الدراسية ومن دونها تصبح الشعوب متخلفة، تعيش الجهل والفقر والظلام، وتنتشر الأمية التي تجعل الإنسان غير قادر على حماية نفسه من أية مخاطر تهدد حياته اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً”.

وأضاف الدليمي: في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التربية لاستقبال أبنائها الطلبة وفتح أبواب المدارس لتعلن عن بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، فإنها توجه الدعوة إلى الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والتدريسية كافة لإقامة كرنفال تربوي تستقبل فيه الأمانة الكبيرة التي كلفهم الله بحملها متمثلةً بتربية وتعليم فلذات أكبادنا الطلبة والتلاميذ ، وأن يكون هذا الاستقبال التربوي بأجمل صور الحفاوة والتكريم بأبنائكم البررة.

وتابع أن “وزارة التربية تناشد المجتمع العراقي بشرائحه ومؤسساته كافة وأولياء الأمور لأخذ دورهم الوطني ومشاركة الوزارة بتوفير البيئة السليمة التي تضمن وتؤمن استقرار وانتظام الدوام في مدارسنا وحمايتها من أي إشكاليات تزعزع مكانتها ورسالتها التربوية المقدسة، والمحافظة على مكانة المعلم و قدسية المهنة التي يقوم بأدائها من أجل تعليم أبناء المجتمع وبناء شخصياتهم تربوياً وعلمياً ووجدانياً بما يجعلهم رجالاً قادرين على خدمة وطنهم وبنائه وتطوره وازدهاره”.

وتمنى وزير التربية لأبنائه دوام الموفقية والنجاح والحصول على أفضل مستويات التقدم العلمي، بحسب ماجاء في البيان .

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