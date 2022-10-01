قنابل صوتية لإبعاد المتظاهرين في جسر الجمهورية

2022/10/01 | 12:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة اصوات الانفجارات القوية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، ان “أصوات الانفجارات القوية التي سمعت قرب جسر الجمهورية هي قنابل صوتية لأبعاد المتظاهرين من الحاجز الكونكريتي الاول من الجسر”.

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