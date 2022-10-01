2022/10/01 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم إيراني بطائرات مسيرة يستهدف جبل هلكورد في أربيل - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم إيراني بطائرات مسيرة يستهدف جبل هلكورد في أربيل - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم إيراني بطائرات مسيرة يستهدف جبل هلكورد في أربيل - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).