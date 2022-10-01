2022/10/01 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم السبت، عن صدور أوامر عليا بتعيين اللواء قاسم راشد قائد لشرطة المحافظة خلفا للواء علي عدنان.

وقال الماجدي لـ (بغداد اليوم)، إن "اللواء راشد استلم مهام عمله وستكون أولى مهامه الإشراف على اجهزة قيادته بشأن تأمين تظاهرات اليوم".

وتابع الماجدي أن "القوات الأمنية من الجيش والشرطة وجميع الصنوف تحترم حق التظاهر السلمي لكن اي شخص يعتدي على الممتلكات العامة والخاصة"، مبينا أن "اي محاولة لحرف التظاهرات عن السلمية فهناك عقوبات صارمة بحق هكذا شخوص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين قائد جديد لشرطة البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين قائد جديد لشرطة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).