السيسي يهنئ زعيمة حزب “فراتيلي ديتاليا” الإيطالي ويتطلع للعمل معها

2022/10/01 | 12:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زعيمة حزب “إخوان إيطاليا” (فراتيلي ديتاليا) جورجيا ميلوني، بفوز تحالف اليمين في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن السيسي قال في تهنئته: “أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في جمهورية إيطاليا الصديقة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق”.

وأضاف السيسي: “كما أتطلع للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة، ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء”.

وبصفتها زعيمة أقوى حزب في إيطاليا، تسعى جورجيا ميلوني إلى أن تقود الحكومة المستقبلية كأول امرأة ترأس مجلس الوزراء في البلاد.

ويعد فوز ميلوني في الانتخابات البرلمانية ضربة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أشارت إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي “أدوات” لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.

وشكل فوز ميلوني هزة في الاتحاد الأوروبي، الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، الذي ما انفك يعرقل قرارات بروكسل الجماعية، ويرفض الزج ببلاده في أتون الأزمة الأوكرانية ضد روسيا.

المصدر: RT + وكالات

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