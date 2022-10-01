لبنان يتسلم رسالة الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

2022/10/01 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، رسالة خطية من الوسيط الأميركي، آموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، وفق ما أعلنت الرئاسة، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين مؤخرا أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.

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