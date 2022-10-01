دار الإفتاء المصرية: التوسل بالنبي مشروع ولا يجوز إنكاره.. وانقسام في ردود الفعل

2022/10/01 | 12:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل عدد من المغردين مع تغريدة لدار الإفتاء المصرية أجازت فيها "التوسل بالنبي"، ما أثار ردود فعل واسعة وسط مطالبات بتوفير أدلة من القرآن والسنة

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