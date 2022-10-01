2022/10/01 | 12:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال متحف قطر الأولمبي والرياضي 3-2-1، السبت، 1 تشرين الاول، 2022،...

ظهرت المقالة قميص مارادونا الشهير يعرض في قطر خلال كأس العالم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قميص مارادونا الشهير يعرض في قطر خلال كأس العالم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قميص مارادونا الشهير يعرض في قطر خلال كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).