وفاة عقيد ثان في الحرس الثوري متأثرا بإصابته في اشتباكات بجنوب شرق إيران

2022/10/01 | 12:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلم الإيراني أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في 1 آذار/مارس 2021 © ا ف ب جو كلامار طهران (أ ف ب) – توفي ضابط ثان كبير في الحرس الثوري الإيراني متأثرا بجروح أصيب بها في اشتباكات مع “إرهابيين” في جنوب شرق البلاد، كما أعلن هذا الجيش العقائدي في بيان السبت.ولم […]

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