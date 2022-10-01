بالفيديو.. انقاذ احد المحاصرين داخل البناية المنهارة

2022/10/01 | 13:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم السبت، من انقاذ احد المحاصرين داخل انقاض البناية المنهارة في ساحة الواثق بالعاصمة بغداد.

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انقاذ احد المحاصرين داخل البناية المنهارة أولاً على ايرث نيوز.

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