القوات الامنية تعلن القبض على

2022/10/01 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني

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تستمر الأجهزة الأمنية المختصة في

تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي

تتاخذ أقصى درجات الانضباط في عملها،

الا ان بعض المندسين يحاولون الاعتداء

على القوات الأمنية.

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