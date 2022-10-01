جسر الجمهورية ببغداد.. ارتفاع أعداد الإصابات بين المتظاهرين وأفراد الأمن

2022/10/01 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بارتفاع

أعداد الإصابات بين المتظاهرين وأفراد

الأمن على جسر الجمهورية ببغداد.

وقال المصدر، إن الاجهزة الامنية بدأت

باستخدام الرصاص المطاطي لإبعاد

المتظاهرين عن الحواجز الأ

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