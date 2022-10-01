الأمن العراقي يرصد

2022/10/01 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي،

اليوم السبت، بقيام عناصر "مندسة" وسط

المتظاهرين في بغداد باستخدام

"المولوتوف وبنادق الصيد" والاعتداء على

القوات الأمنية، داعية الى تسلميهم

فوراً.

وقالت خلية الإعلام

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