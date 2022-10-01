الصحة النيابية تكشف معلومات جديدة حول حادثة انهيار مبنى الكرادة.. شبهات فساد

2022/10/01 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، النائب ماجد شنكالي، اليوم السبت، الى فتح تحقيق حكومي موسع وعاجل في حادث انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية بمشاركة ممثل عن لجنة الصحة والبيئة البرلمانية.

وقال شنكالي في بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "ما حصل اليوم من حادث انهيار بناية تم انشاءها بالطرق الحديثة واستغلالها كمختبر وطني للتحليلات في منطقة الكرادة وسط العاصمة بالتعاون بين هيئة الاستثمار الوطنية ووزارة الصحة يمثل كارثة كبيرة وتثير العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت الى هذا الحادث وهل هنالك ايادي خفية او دوافع مقصودة لما حصل سواء من جانب الفساد خلال مراحل الانشاء او ما تبعها الى يوم الحادث".

وأضاف شنكالي، ان "الحادث تسبب بحصول خسائر بشرية والاعمال ما زالت مستمرة للبحث عن الاخرين تحت الركام"، مشددا على ان "الامر ينبغي ان لا يمر مرور الكرام وهنالك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيق حكومية موسعة وعاجلة بمشاركة ممثل عن لجنة الصحة والبيئة النيابية لضمان شفافية التحقيق وعدم حصول أي تسويف او تلاعب في مراحل التحقيق".

واكد على "أهمية محاسبة جميع المتورطين في هذا الحادث بعيدا عن المجاملات او التسويف مع التأكيد على تدقيق جميع المشاريع التي تم انشاؤها حاليا بنفس شاكلة انشاء البناية المنهارة كأجراء استباقي لضمان عدم تكرار أي حوادث مماثلة على المدى القصير او البعيد".

وفي السياق، أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم السبت، عدم وجود أي معلومات حالياً عن عدد ضحايا انهيار المبنى في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد.وقال بوهان، لـ(بغداد اليوم)، ان "سبب الانهيار غير معروفة حتى الساعة وفرق الدفاع تعمل على انقاذ المحتجزين تحت الإنقاذ".وتابع، أن "فرق الدفاع المدني تتمكن من انقاذ 13 شخصاً من داخل البناية المنهارة في الكرادة وسط بغداد حتى الان".

وفي وقت سابق، قال العميد جودت عبد الرحمن مدير علاقات واعلام الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حادث انهيار وقع لبناية مكونة من أربعة طوابق وقع في منطقة الكرادة بساحة الواثق قرب مطعم قدوري وسط بغداد".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني حاليا متواجدة في موقع الحادث وتجري عمليات إنقاذ بحثا عن مواطنين أن وجدوا".

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