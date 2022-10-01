استمرار تدفق المتظاهرين الى ساحة النسور واغلاق الطرق المؤدية لها (فيديو)

2022/10/01 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، السبت، اغلاق ساحة النسور والطرق المؤدية لها امام حركة العجلات، بالتزامن مع توافد المئات من المتظاهرين.

هذا انطلقت صباح اليوم السبت، تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد، لإحياء الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين عام 2019 بمشاركة انصار التيار الصدري.

ورفع المحتجون عدداً من المطالب بينها رفض تشكيل الحكومة وحل مجلس النواب ومحاسبة قتلة المتظاهرين، حيث تشهد تظاهرات هذا العام مشاركة علنية لانصار التيار الصدري.

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