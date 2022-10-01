الاعلام الامني: القبض على مندسين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية بين المتظاهرين

2022/10/01 | 13:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وأبعاد المندسين .

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