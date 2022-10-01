تظاهرات بغداد.. الإعلام الأمني: اعتقال متهمين اثنين من المندسين بحوزتهما كرات زجاجية وأدوات لرميها

2022/10/01 | 13:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، اعتقال “مندسين اثنين” في تظاهرات بغداد، لاحياء ذكرى احتجاجات تشرين 2019.

وقالت في بيان، إن الأجهزة الأمنية المختصة تستمر في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي تتخذ أقصى درجات الانضباط في عملها، الا ان بعض المندسين يحاولون الاعتداء على القوات الأمنية.

وبيبت، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية وادوات لرمي هذه الكرات على قواتنا الأمنية، مشيرة ضبط بحوزتهما دروع واقية وقناع تخفي للوجه وعصي عدد 2، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية.

وشدد البيان، على اهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وأبعاد المندسين والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية لالقاء القبض عليهم.

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