اليوم.. مباريات مهمة بالدوريات الاوروبية الكبرى

2022/10/01 | 13:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد الدوريات الاوربية اليوم السبت عددا من المباريات المهمة .

الدوري الانكليزي

ارسنال _ توتنهام / الساعة 2.30 ظهرا

كريستال بالاس _ تشيلسي/ 5.00 عصرا

فولهام _ نيوكاسل يونايتد/ 5.00 عصرا

ليفربول _ برايتون / 5.00 عصرا

الدوري الاسباني

اشبيلية _ اتليتكو مدريد / 7.30 مساء.

ريال مايوركا _ برشلونة / 10.00 مساء

الدوري الايطالي

نابولي _ تورينو / 4.00 عصرا

انتر ميلان _ روما / 7.00 مساء

إمبولي _: ميلان / 9.45 مساء

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان _ نيس / 10.00 مساء

الدوري الالماني

كولن _ بوروسيا دورتموند/ 4.00 عصرا.

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