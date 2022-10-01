القبض على شخصين حاولا التعدي على القوات الأمنية اثناء التظاهرات (صور)

2022/10/01 | 13:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على شخصين حاولا التعدي على القوات الأمنية اثناء التظاهرات.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ لسومرية نيوز: "تستمر الأجهزة الأمنية المختصة في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي تتاخذ أقصى درجات الانضباط في عملها، الا ان بعض المندسين يحاولون الاعتداء على القوات الأمنية".

وأضاف البيان، أن "الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية وادوات لرمي هذه الكرات على قواتنا الأمنية، كما ضبط بحوزتهما دروع واقية وقناع تخفي للوجه وعصي عدد ٢، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".وجددت الخلية الدعوة، الى "اهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وأبعاد المندسين والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية لالقاء القبض عليهم".

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