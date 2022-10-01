إيران.. مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري والبسيج في اشتباكات بعد صلاة الجمعة بمنطقة زاهدان

2022/10/01 | 13:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 3 من عناصره وقوات التعبئة الشعبية "البسيج" في اشتباكات أسفرت عن مقتل 19 شخصًا في حصيلة غير نهائية، وإصابة 32، بعد صلاة الجمعة في زاهدان بمحافظة بلوشستان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، السبت.

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