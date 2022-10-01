لم تنتحر ولكنها آذت نفسها..

2022/10/01 | 13:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مستشفى تخصصي في المغرب، الجمعة، صحة الأنباء المتداولة عن محاولة انتحار طبيبة داخل أحد الأقسام.

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