اسعار النفط العالمية تغلق على مكاسب نهاية الأسبوع الماضي

2022/10/01 | 13:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت أسعار النفط العالمية على مكاسب نهاية الأسبوع الماضي، الذي شهد تذبذبا في الأسعار .وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع بمقدار 95 سنتا ليصل الى 82.67 دولاراً، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 3.45 دولارات، بما يعادل … Readmore

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