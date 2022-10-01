الإعلام الأمني: ضبط متهمين بحوزتهما أدوات لرمي كرات زجاجية على قواتنا الأمنية

2022/10/01 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية لرميها على القوات الأمنية خلال التظاهرات. وذكر بيان لخلية الإعلام في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/أن “الأجهزة الأمنية المختصة في […]

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