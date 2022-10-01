الصحة النيابية تدعو الى فتح تحقيق عاجل في حادث انهيار بناية المختبر الوطني

2022/10/01 | 13:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت ،الى فتح تحقيق حكومي موسع وعاجل في حادث انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية بمشاركة ممثل عن لجنة الصحة والبيئة البرلمانية.وقال نائب رئيس ماجد […]

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