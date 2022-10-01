2022/10/01 | 13:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت خلية الاعلام الأمني، السبت، 1 تشرين الاول، 2022، أن الأجهزة...

ظهرت المقالة خلية الإعلام الأمني: الحفاظ على سلمية التظاهرات وإبعاد المندسين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: الحفاظ على سلمية التظاهرات وإبعاد المندسين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: الحفاظ على سلمية التظاهرات وإبعاد المندسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).