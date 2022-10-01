القوات الامنية تعلن القبض على

2022/10/01 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت،

اعتقال ما اسمتهم بالمندسين، خلال

التظاهرات الجارية الان في ساحة

التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن الأجهزة الأمنية المختصة

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