2022/10/01 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الطلبة الرياضي العراقي عن التعاقد مع الغيني أبو بكر ليو كامارا، لتمثيل فريقه الكروي الأول في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد الذي ينطلق في السابع من الشهر الحالي.وقال المكتب الإعلامي لنادي الطلبة في بيان مقتضب: رسمياً الغيني أبو بكر ليو كامارا ينضم للطلبة، أهلاً بك في أنيق العراق.وسيكون كامارا الذي يبلغ من العمر 29 عاماً، المحترف الرابع مع فريق الطلبة بعد أن سبق لإدارة النادي أن تعاقدت مع كل من الغاني إسماعيل عبد الجانيو، والبرازيلي أوليفيرا دي ليما ومواطنه جيلسون دي ليما.كما أعلن نادي النجف الرياضي العراقي، تعاقده الرسمي مع المحترف البرازيلي برونو باولو، لتمثيل فريقه الكروي الأول في الموسم الكروي الجديد.وذكر المكتب الإعلامي لنادي النجف الرياضي، أنه تم التعاقد مع المهاجم البرازيلي برونو باولو، بعد اعتذار مهاجم مالاوي ريتشارد موبولو.حيث سبق لبرونو باولو الذي يبلغ 32 عاماً، تمثيل فرق سانتو أندريه وبالميراس وباهيا وفاسكو دا جاما وفلامنجو ولاجيادينزي وريد بول في البرازيل.وبات باولو، المحترف الثالث مع فريق النجف، إذ سبق لإدارة النادي أن قامت بالتعاقد مع البرازيليين هنريكي بيدروز وجوناثان كوستا.وفي تطور آخر أكدت الهيئة الإدارية لنادي النجف الرياضي، تعاقدها الرسمي مع المحترف من جنوب إفريقيا الوسطى، جاكوب نيكانور، قادماً من نفط البصرة، حيث يلعب في خط الوسط «لاعب ارتكاز».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأندية العراقية تتابع تعاقداتها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأندية العراقية تتابع تعاقداتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).