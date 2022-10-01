2022/10/01 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

اعلنت سلطة الطيران المدني، ارسال لجنة لاستلام وتسليم مطار النجف الدولي.

وجاء في وثيقة صادرة بتاريخ 2022/9/27 تلقتها (بغداد اليوم)، السبت، ارسال سلطة الطيران المدني لجنة لاستلام وتسليم مطار النجف الدولي.

ادناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني ترسل لجنة لاستلام وتسليم مطار النجف (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني ترسل لجنة لاستلام وتسليم مطار النجف (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).