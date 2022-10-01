انهيار مبنى سكني في بغداد والدفاع المدني ينقذ 13 شخصا ويبحث عن آخرين

2022/10/01 | 14:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في العراق من إنقاذ 13 شخصا من تحت الأنقاض، بعد انهيار مبنى سكني -اليوم السبت- في ساحة الواثق بحي الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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