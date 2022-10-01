الاعلام الامني يعلن عدد الاصابات في صفوف القوات الامنية والمتظاهرين على جسر الجمهورية

2022/10/01 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت خلية الإعلام الأمني عدد الاصابات في صفوف القوات الامنية والمتظاهرين على جسر الجمهورية .

وقالت في بيان انه رغم الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم السماح للمندسين الدخول إلى وسط المتظاهربن الا اننا ومع شديد الأسف نلاحظ ان هناك عناصر خارجة عن القانون تواجدت خلال هذه التظاهرات واستخدمت ادوات ومواد غير قانونية اثناء التظاهرات، ما ادى الى إصابة ١٩ ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين، و ٩ مدنيين وذلك منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم ولغاية إعداد هذا البيان.

واوضحت ان الاصابات في صفوف الأجهزة الأمنية نتيجة استخدام الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف.

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