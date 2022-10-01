بعد انهيار عمارة الواثق.. النزاهة النيابية توجه طلب الى هيئة الاستثمار الوطنية

2022/10/01 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد، اليوم السبت، طلب الى هيئة الاستثمار الوطنية بشأن لية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلي.

وقال عبدالواحد في بيان لها ان “هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية، وإنَّ ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصًا إضافة بناءٍ على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية”.

وأكدت انه “ستقوم لجنة النزاهة البرلمانية بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء”.

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