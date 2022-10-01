2022/10/01 | 14:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. المد الطلابي يدخل لساحة الحبوبي في الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة تشرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8voFQNj4A4A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. المد الطلابي يدخل لساحة الحبوبي في الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة تشرين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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