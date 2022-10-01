2022/10/01 | 14:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبت عدد من المنتجعات في جزر المالديف أنّ مفهومَي الفخامة والاستدامة قد يتكاملان..كيف ذلك؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جزر المالديف.. حيث تتلاقى مفاهيم الاستدامة والفخامة معًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جزر المالديف.. حيث تتلاقى مفاهيم الاستدامة والفخامة معًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).