2022/10/01 | 14:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد اليوم السبت، هيئة الاستثمار بتوضيح الية منح الإجازات.وقالت عبد الواحد في بيان تلقته ايرث نيوز ان “هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية.واضافت “وإنَّ ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو […]

ظهرت المقالة عبد الواحد تطالب هيئة الاستثمار بتوضيح الية اعطاء الإجازات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الواحد تطالب هيئة الاستثمار بتوضيح الية اعطاء الإجازات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الواحد تطالب هيئة الاستثمار بتوضيح الية اعطاء الإجازات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).